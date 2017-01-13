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KOCAELİ'DE FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI


KOCAELİ'DE FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI
Tarih : 13 Ocak 2017, 15:11
Puan Ver : Kocaeli'de Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 15 Yaralı(10/10)11


Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.



Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada 1 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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