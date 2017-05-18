

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonla 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.







Bu arada, Bylock kullanmaları nedeniyle adliyeye sevk edilen 6 vergi müfettişi ile 1 özel okul öğretmeni Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1 özel okul öğretmeni ile 2 vergi müfettişi tutuklanırken, 4 vergi müfettişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.







kaynak:sabah