Dolar/Tl Sert Yükselişini Sürdüyor
'içerde' Tepki Çeken Ölüm Sahnesi!
Galatasaray Twitter'da 7 Milyon Takipçiye Ulaştı
Diyarbakır Sur'da Patlama Sesi! Büyük Panik
Operasyonun Sürdüğü Kato'da Şok Görüntü!
122 Kişinin Kredi Kartından 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz Gösteri' Açıklaması!
İşte Ramazan'da Kolay Oruç Tutmanın Yolları!
Döviz Fiyatlarında Son Durum
Ankara'da Fetö Operasyonu!
Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 6 Terörist Öldürüldü
Volvo'dan Flaş Dizel Kararı
Şırnak'ta Terör Örgütüne Büyük Darbe
Kocaeli'de Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı
Aylık Sınırsız Kotasız İnternet 999 Tl'ye Kadar Çıktı
Mardin Yeniden Doğuyor! Oteller Yüzde Yüz Doldu
Bu Cinayet Dibine Kadar Aydınlatılmalı
Besin Alerjisi Olan Çocukların Sayısı Artıyor Çünkü…
Cinsel İsteksizliği Gidererek Mutluluk Getiriyor
Ak Partili Yılmaz: Diğer Kongrelerden Farklı Olacak

kocaeli'de bylock operasyonu: 12 gözaltı

KOCAELİ'DE BYLOCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Kocaeli'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:43
Puan Ver : Kocaeli'de Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı(9/10)9


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonla 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.



Bu arada, Bylock kullanmaları nedeniyle adliyeye sevk edilen 6 vergi müfettişi ile 1 özel okul öğretmeni Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1 özel okul öğretmeni ile 2 vergi müfettişi tutuklanırken, 4 vergi müfettişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kocaeli  De  Bylock  Operasyonu  12  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER