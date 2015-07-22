KOCAELİ'DE BU YIL 7 BİN TON FINDIK BEKLENİYOR
Fındık Tanıtım Grubu (FTG) 2015 ürünü fındık rekolte tahminini açıkladı. Bu yıl ülke genelinde kabuklu fındık rekoltesinin 733 bin 246 ton, Kocaeli'de ise 7 bin 109 ton olması bekleniyor.
Fındık Tanıtım Grubu (FTG) 2015 ürünü fındık rekolte tahminini açıkladı. Bu yıl ülke genelinde kabuklu fındık rekoltesinin 733 bin 246 ton, Kocaeli'de ise 7 bin 109 ton olması bekleniyor.
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