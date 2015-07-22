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kocaeli'de bu yıl 7 bin ton fındık bekleniyor

KOCAELİ'DE BU YIL 7 BİN TON FINDIK BEKLENİYOR

Fındık Tanıtım Grubu (FTG) 2015 ürünü fındık rekolte tahminini açıkladı. Bu yıl ülke genelinde kabuklu fındık rekoltesinin 733 bin 246 ton, Kocaeli'de ise 7 bin 109 ton olması bekleniyor.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 09:47
Puan Ver : Kocaeli'de Bu Yıl 7 Bin Ton Fındık Bekleniyor(10/10)7


Fındık Tanıtım Grubu (FTG) 2015 ürünü fındık rekolte tahminini açıkladı. Bu yıl ülke genelinde kabuklu fındık rekoltesinin 733 bin 246 ton, Kocaeli'de ise 7 bin 109 ton olması bekleniyor.








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