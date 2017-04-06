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kocaeli'de ak parti seçim standına saldırı

KOCAELİ'DE AK PARTİ SEÇİM STANDINA SALDIRI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir pazar alanında bulunan "evet" standına 2 kadının tekme atması üzerine görevlilerin ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulunduğu bildirildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:11
Puan Ver : Kocaeli'de Ak Parti Seçim Standına Saldırı(7/10)4


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir pazar alanında bulunan  "evet" standına 2 kadının tekme atması üzerine görevlilerin ilçe emniyet  müdürlüğüne giderek şikayette bulunduğu bildirildi.



AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda giriş  çıkışlara engel olmayacak şekilde gençlik kolları teşkilatı üyelerinin stant  kurarak "evet" broşürleri dağıttığını dile getirdi.



"Standımızın kurulu olduğu yerden geçen 2 kadın, bizim standımızı  tekmeliyorlar." diyen Bıyık, "Standımız ve broşürlerimiz yere seriliyor,  darmadağın oluyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorlar. Bizim gençlerimiz de bunu  yapanların kadın olması nedeniyle müdahale etmemişler, farklı algılanmamak için.  Böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Emniyete giderek şikayetçi olduk.  Emniyetimiz gerekli işlemleri başlattı." şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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