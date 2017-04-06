

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir pazar alanında bulunan "evet" standına 2 kadının tekme atması üzerine görevlilerin ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulunduğu bildirildi.







AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda giriş çıkışlara engel olmayacak şekilde gençlik kolları teşkilatı üyelerinin stant kurarak "evet" broşürleri dağıttığını dile getirdi.







"Standımızın kurulu olduğu yerden geçen 2 kadın, bizim standımızı tekmeliyorlar." diyen Bıyık, "Standımız ve broşürlerimiz yere seriliyor, darmadağın oluyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorlar. Bizim gençlerimiz de bunu yapanların kadın olması nedeniyle müdahale etmemişler, farklı algılanmamak için. Böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Emniyete giderek şikayetçi olduk. Emniyetimiz gerekli işlemleri başlattı." şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet