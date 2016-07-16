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kocaeli'de 3 amirale yakalama kararı 34 asker gözaltında

KOCAELİ'DE 3 AMİRALE YAKALAMA KARARI 34 ASKER GÖZALTINDA

Yeniden... Kocaeli'de 3 amirale yakalama kararı 34 asker gözaltında

Tarih : 16 Temmuz 2016, 12:58
Puan Ver : Kocaeli'de 3 Amirale Yakalama Kararı 34 Asker Gözaltında(10/10)12


TÜRK Silahlı Kuvvetler içerisinde bir grubun darbe girişimi sırasında Kocaeli'de darbeyi planlayıp koordine ettiği suçlamasıyla Donanma Komutanlığı'nda görevli 3 amiral ile 1 albay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilirken, 34 asker ise gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbenin Kocaeli ayağında yer alıp planlayıp koordine ettiği belirtilen Donanma Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda görevli Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Tuğamiral Hayrettin İmral ve İstihbarat Albay Muharrem Aslan haklarında darbeye teşebbüs etmek suçundan yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden darbe girişimiyle ilgili yapılan yazı açıklamada ayrıca 34 askerin gözaltına alındığı belirtilerek, "Darbe girişimi ile ilgili aralarında rütbeli muvazzaf askerlerinde bulunduğu toplam 34 kişi gözaltına alınmış olup, şahıslar ile birlikte 8 tank ve 1 sortland, 1 adet cip, 1 adet askeri araç, mahkum sevk aracı, 10 adet G3 piyade tüfeği ve 7 adet tabancaya el konuldu" denildi.

Öte yandan darbe girişiminde bulunan askerler tarafından kaçırılarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan 2 amiral ise Dilovası'nda polislerin aracı durdurmasıyla kurtarıldı.








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