KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREVLİ 48 AKADEMİSYEN GÖZALTINDA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 48 akademisyen gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 48 akademisyen gözaltına alındı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma süreci ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ağustos günü sabah saat 06.00 sularında 14 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, Kocaeli Üniversitesi'nde görevli 4 profesör doktor, 1 doçent doktor, 6 yardımcı doçent doktor, 5 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi, 1 hemşire, 1 biyolog, 1 memur ve 26 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 48 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
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