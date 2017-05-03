KOCAELİ EMNİYETİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 22 GÖZALTI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün düzenlediği operasyon ile 22 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
kaynak:milliyet
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