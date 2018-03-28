KOCA ŞEHİR BİR OLDU, ŞEHİDİ İÇİN SAF TUTTU
Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
HASTANEDE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında terör örgütü PKK'lı bir grup ile Jandarma Özel Harekat timleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
GEÇİCİ GÖREVLE HATAY'A GİTMİŞ
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un cenazesi Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), şehidin 3 kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yıllık asker olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un Ankara'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a gittiği belirtildi. Öte yandan cenaze törenine şehidin Ankara'da görev yaptığı birlikteki arkadaşları da katıldı. Silah arkadaşları şehidin anne ve babasının elini tek tek öptü.
TABUTA SARILIP AĞLADILAR
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Melike Tokur'un eşinin fotoğrafını öpüp ağlaması yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Erdem Tokur (12) da ağabeyinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur için öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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