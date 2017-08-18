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Koca gergedan sele kapıldı, sınırı geçip Hindistan'a ulaştı!

KOCA GERGEDAN SELE KAPILDI, SINIRI GEÇİP HİNDİSTAN'A ULAŞTI!

Nepal'de sel sularına kapılan tek boynuzlu gergedan, sınırı aşıp Hindistan'a geçti. Nesli tükenmekte olan gergedan kurtarılarak, Nepal'e gönderildi.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Koca Gergedan Sele Kapıldı, Sınırı Geçip Hindistan'a Ulaştı!(6/10)2

Nepal'de sele kapılan tek boynuzlu gergedan, sel sularıyla Hindistan'a geçti. BBC'nin haberine göre, Nepal'in Chitwan Milli Parkı'ndan sürüklenen ve nesli tükenmekte olan Hint gergedanı (tek boynuzlu), parktan 42 kilometre uzaklıktaki Hindistan'ın Bagah köyünde bulundu.

YÜZLERCE HİNTLİ OPERASYONU İZLEDİ

Milli Park Müdür Yardımcısı Nurendra Aryal, yaptığı açıklamada, "Hindistan ormancılık yetkililerinin yardımıyla bebek gergedanı geri getirebildik. Yüzlerce Hintli, kurtarma operasyonunu izlemeye geldi." dedi.

GERGEDANA İLAÇ VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Aryal, Nepal sınırından sürüklenen ve Hint köyündeki bir şeker kamışı çiftliğinde bulunan gergedana sakinleştirici ilaç verildiğini ifade etti. Gergedan, bir kamyona yüklenerek ülkesine geri getirildi. İki buçuk yaşındaki gergedanı, Hindistan'dan evine götürmek için Nepalli 40 kişilik grup görevlendirildi.

SELİN VURDUĞU PARK, 600 GERGEDANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Öte yandan, Milli Parkta kaybolan 4 gergedanın daha kurtarılmayı beklediği ve iki yaşındaki bir gergedanın da bölgedeki selde telef olduğunu bildirildi. Hindistan'ın Assam eyaletinde de muson yağmurları nedeniyle Kaziranga Milli Parkı'nda etkili olan selde altı gergedanın boğulduğu belirtildi. Nepal'in 600'den fazla gergedana ev sahipliği yapan Chitwan Vadisi, selden ağır hasar görmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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