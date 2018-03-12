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Koca dehşeti bitmiyor! Eşini vurduktan sonra kendi kafasına sıktı

KOCA DEHŞETİ BİTMİYOR! EŞİNİ VURDUKTAN SONRA KENDİ KAFASINA SIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde saldırgan koca boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı. Ardından aynı silah ile başına tek el ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Tarih : 12 Mart 2018, 12:10
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Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hasan Y., boşanmak üzere olduğu karısı Zehra Y. ile çalıştığı eczaneye gelerek, konuşmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Y., eşinden uzaklaşmasını istedi. Tartışmanın başlamasıyla saldırgan koca karısına kurşun yağdırdı.

AYNI SİLAHLA BAŞINA ATEŞ ETTİ

Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Y. ise olayın meydana geldiği yerin 20 metre ilerisinde aynı silahla başına tek el ateş ederek intihara teşebbüs etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hasan Y. yoğun bakıma alındı. Olayı haber alarak, olay yerine gelen Zehra Yılmaz'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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