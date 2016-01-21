KOÇ HOLDİNG'TEN İLK AÇIKLAMA: BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Koç Holding'ten vefat açıklaması...
İş dünyasının acı kaybının ardından Koç Holding bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç'u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.
Başımız sağolsun.
İŞ DÜNYASI AKIN ETTİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Mustafa Koç'un sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen çok sayıda kişi Amerikan Hastanesi'ne akın etmişti...
Koç ailesinin yakın aile dostları Sema Doğan ve kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Özaydınlı Cem Hakko'nun da aralarında bulunduğu iş dünyasından bir çok isim, Mustafa Koç'un müşahade altında tutulduğu hastaneye geldi.
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