KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Bu sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç'u tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.
TAZİYELER DİVAN OTELİ'NDE KABUL EDİLECEK
Mustafa Koç'un vefatı sonrası Koç Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "(Mustafa V. Koç'un vefatı)Taziyeler, 22 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle 7 gün boyunca Elmadağ Divan Oteli'nde saat 16.00 - 19.00 arası kabul edilecek"
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