

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Koç'tan boşalan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ömer Koç getirildi. Ömer Koç, 2008 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyordu. Peki; Ömer Koç kimdir?







22 Mart 1962 Ankara doğumlu olan Ömer Mehmet Koç, Koç Holding yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yürütmekteydi. Rahmi Koç'on oğlu ve Mustafa Koç'un kardeşi olan Ömer Koç, aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği görevini de yürütmektedir







Ömer Koç, liseyi Robert Koleji'nde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini ise Coumbia Universty'de okumuştur. Koç, İşletme Yüksek Lisansı'nı da bu Üniversite'de tamamlamıştır.







Ömer Koç'u diğer kardeşlerinden ayıran en önemli özelliği ise sanata olan düşkünlüğü. Osmanlı dönemine düşkün olan Ömer Koç, yıllarca Osmanlıca dersleri almıştır. Şu an ana dili gibi Osmanlıca konuşabilen Koç'un bir de dillere desten Osmanlı Koleksiyonu bulunuyor.







Hayatının büyük kısmını Londra'daki evinde geçiren Ömer Koç, dünyanın en önemli koleksiyonerleri arasında gösteriliyor. Koç'un en önemli koleksiyonu ise Osmanlı dönemine ait. Osmanlı döneminden fotoğraflar, tablolar, imzalar ve haritalara sahip olan Ömer Koç, bu eserleri koyacak yer bulamayınca Salacak'ta ofis olarak kullandığını yalısını sadece kişisel orijinal kitap koleksiyonuna ayırmış. Koç, dünyanın en büyük İznik tabak ve obje koleksiyonuna da sahip.







Ömer Koç'un Londra'daki evi servet değerinde ve paha biçilemez koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Koç, bu özel koleksiyonları korumak için evine özel bir şifreleme sistemi kurdurmuş. Her odasına parmak iziyle girilen Ömer Koç evinde, 'güvenlik' konusunda oldukça hassas.