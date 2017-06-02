

Koç Holding aile üyelerinin 25 Mayıs'taki Koç Holding AŞ'de sahip oldukları 107 milyon TL nominal değerli paylarının satışının gerçekleştiği bildirildi.







Mustafa Rahmi Koç tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.







"25 Mayıs'ta yayımlanan özel durum açıklamalarımızı takiben, sahibi olduğumuz toplam 107 milyon TL nominal değerli Koç Holding AŞ paylarının satışı, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere 1 TL nominal değerli pay için 15.87 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir.







Söz konusu işlem sonrasında Koç Holding AŞ'de doğrudan sahip olduğumuz paylar; Mustafa Rahmi Koç 76 milyon 785 bin TL nominal değerli (yüzde 3.03), Suna Kıraç 91 milyon 790 bin 523 TL nominal değerli (yüzde 3.62), Mehmet Ömer Koç 18 milyon 647 bin 977 TL nominal değerli (yüzde 0,74), Yıldırım Ali Koç 35 milyon 274 bin 112 TL nominal değerli (yüzde 1.39) ve Mustafa Vehbi Koç varislerine ait paylar 61 milyon 521 bin 417 TL nominal değerli (yüzde 2.43) olmuştur."







kaynak:milliyet