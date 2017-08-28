Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları beklediği hareketliliği bulamazken, Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında kurulan Manisa Kurban Pazarı'nda üreticiler satış yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Üretici Tahir Kayalı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in tavsiyesine uyarak koçu alana danayı hediye edeceğini açıkladı.

"KOÇU ALANA, DANAYI HEDİYE VERECEĞİM"

Tahir Kayalı, "Güzel bir danamız var. Bu danamızı alacak olan arkadaşlarımıza koçumuzu hediye vereceğiz. Aslında koçu alana dana hediye. Koçun fiyatı 16 bin TL, dana da yanında hediye. Danamız bir ton ağırlığında ve 2,5 yaşında. Koçumuz da ortalama 115 kilo merinos cinsidir, yağsızdır, çok güzeldir, bunlar da kendi üretimimiz" dedi.

Kaynak: haberinburada