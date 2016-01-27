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KOÇ AİLESİ 'ALİ' DEDİ


KOÇ AİLESİ 'ALİ' DEDİ
Tarih : 27 Ocak 2016, 09:11
Puan Ver : Koç Ailesi 'ali' Dedi(6/10)3


Koç Ailesi, Mustafa Koç'un yasını tutmaya devam ediyor. Henüz zamansız ölümün verdiği acı nedeniyle aileden Koç'un koltuğuna kimin oturacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Ne var ki, ibrenin giderek Ali Koç'u gösterdiği gözleniyor. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç da koltuğa Ali Koç'un oturacağı yönünde işaretler veriyor. Mustafa Koç'a Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yapan ortanca kardeş Ömer Koç'un hayatının büyük bölümünü Londra'da geçirmesi ve sanat yatırımları nedeniyle bu işi bu şekilde sürdürmek istemesi, bayrak devrini Ali Koç'un yapacağına güçlü kanıt olarak kabul ediliyor.



Ayrıca Ömer Koç'un kardeşine destek verdiği de belirtiliyor. Aslında Koç Ailesi 'sürpriz yapmayı' pek sevmez. Şu anda bile holdingin 2023 yılına kadar programları ve hedefleri belli. Mustafa Koç birçok kez açıkladı. Türkiye'nin milli gelirinin 2 trilyon dolara ulaşması halinde Koç Holding'in de 2023'te 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu da, Koç'un ölümünün ardından yaptığı konuşmada, onun küresel hedeflerine gönderme yaptı. Koç'u Cumhuriyet'in 100'üncü yılına taşımak belki de Ali Koç'a kısmet olacak. Genç, dinamik ve küresel bir iş adamı olan Koç'u halk da daha çok tanıyor ve biliyor.








Etiketler: Koç  Ailesi    Ali    Dedi    haber

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