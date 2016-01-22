

DAMAT VE GELİNLERE ŞİRKETTE İŞ YOK







İşte Mustafa Koç'un geçmişte yaptığı röportajlardan birinde yaptığı açıklamalar:







Damat ve gelinlere de şirkette yer yokmuş öyle mi?



Mümkün olduğu kadar daha çok profesyonellerin işin başında olmasını istiyoruz; en uygun pozisyona en iyi yöneticiyi getirmek. Amacımız şirket değerini en yüksek oranda tutmak. O bakımdan işin içine aile fertleri girince bu işi en iyi şekilde yapmanın zor olduğu kanaatine vardık. Onlar istiyorlarsa kendi işlerini kurarlar, ama şirket içinde çalışmamaları gibi ortak bir prensip kararı var.



