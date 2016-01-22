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koç aile şirketindeki ilginç kural!

KOÇ AİLE ŞİRKETİNDEKİ İLGİNÇ KURAL!

Mustafa Koç daha önce verdiği bir röportajında Koç Grubu'nun nasıl yönetildiğine yönelik açıklamalar yapmış ve aile prensipleri geregi damat ve gelinlere şirkette iş verilmediğini söylemişti.

Tarih : 22 Ocak 2016, 11:49
Puan Ver : Koç Aile Şirketindeki İlginç Kural!(6/10)6


DAMAT VE GELİNLERE ŞİRKETTE İŞ YOK



İşte Mustafa Koç'un geçmişte yaptığı röportajlardan birinde yaptığı açıklamalar:

 

Damat ve gelinlere de şirkette yer yokmuş öyle mi?

Mümkün olduğu kadar daha çok profesyonellerin işin başında olmasını istiyoruz; en uygun pozisyona en iyi yöneticiyi getirmek. Amacımız şirket değerini en yüksek oranda tutmak. O bakımdan işin içine aile fertleri girince bu işi en iyi şekilde yapmanın zor olduğu kanaatine vardık. Onlar istiyorlarsa kendi işlerini kurarlar, ama şirket içinde çalışmamaları gibi ortak bir prensip kararı var.

 








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