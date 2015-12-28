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KOBRA'YA BOMBALI SALDIRI: 3 ASKER ŞEHİT


KOBRA'YA BOMBALI SALDIRI: 3 ASKER ŞEHİT
Tarih : 28 Aralık 2015, 09:23
Puan Ver : Kobra'ya Bombalı Saldırı: 3 Asker Şehit(8/10)6


Şırnak'ın Cizre ilçesinde  dün saat 14.40 sıralarında PKK'lı teröristlerin yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, 3 asker şehit oldu, 1 asker ve 1 polis de yaralandı.

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili şu bilgiler verildi: “27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesi Nur Mahallesinde devam eden operasyonda, saat 14.40'ta Zırhlı Kobra aracının geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri polis olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.”

 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Kayveni'nin (26) evli ve bir çocuk babası olduğu ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.








Etiketler: Kobra  Ya  Bombalı  Saldırı  3  Asker  Şehit    haber

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