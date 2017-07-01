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kobi'yi üzmeyecek formül geliyor

KOBİ'Yİ ÜZMEYECEK FORMÜL GELİYOR

KOBİ'lere sağladığı can suyu kredileri kadar son dönemde aksayan altyapısı ile de gündemden düşmeyen KOSGEB'deki teşvik modelleri revize ediliyor.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:14
Puan Ver : Kobi'yi Üzmeyecek Formül Geliyor(6/10)7


KOBİ'lere sağladığı can suyu kredileri kadar son dönemde aksayan altyapısı ile de gündemden düşmeyen KOSGEB'deki teşvik modelleri revize ediliyor. Son olarak 50 bin TL'lik faizsiz kredi uygulamasında 300 binden fazla KOBİ'nin umutlarını boşa çıkaran ve onbinlercesinin de banka kapısından dönmesine neden olan sistem yenilenecek.

Edinilen bilgilere göre, KOSGEB yönetimi, Maliye Bakanlığı, Bankalar Birliği ve sivil toplum kuruluşları ile görüştü. Öncelikle geçmiş dönemde başvuruda bulunup, destek alamayan KOBİ'leri kapsayan bir teşvik formülü bulunacak. Borçlu firmaların teşviklerden yararlanmasını engelleyen düzenlemeler ortadan kaldırılacak.



ÜÇ ALANDA TEŞVİK

Tabana yayılmış ve bankalarla ön mutabakatların yapıldığı yeni bir faizsiz kredi modeli hayata geçirilecek. KOSGEB aynı zamanda hedef de büyütüyor. Geçen ay KOSGEB başkanlığına atanan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un yeni dönemde daha fazla KOBİ'ye ulaşmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Faizsiz kredinin yanı sıra marka, ihracat ve istihdam gibi alanlarda da teşvikler geliştirilecek. Yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler imal edene ayrıcalıklı teşvikler verilecek.



 



kaynak:sabah








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