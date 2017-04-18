KOBİ'ler, küresel rekabete güç katan yapay zekâlı depolara taşınıyor. İnsansız çalışan ve % 80 daha tasarruflu dijital depolar ihracatı da kendi yazılımları ile otomatik gerçekleştiriyor. Yeni yatırımlara yüzde 50 oranında devlet desteği var



Türkiye ekonomisine güç katan KOBİ'ler yenilikçi uygulamalara adapte olarak küresel rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Son dönemde şirketlere rekabet avantajı getiren yatırımların başında ise Endüstri 4.0 donanımına sahip olan depo ve lojistik altyapıları geliyor.



Birçok KOBİ birleşerek, robotik sistemlerle çalışan insansız depoları bir araya getiriyor. Bu konudaki yatırımlara şimdi devlet desteği de gelmiş durumda. Rekabetçi Yatırımlar Programı'na başvuran firmalar hayata geçirecekleri teknoloji yatırımlarının yüzde 50'sine kadar destek alabilecek. Bu konuda dünya devleri Türk KOBİ'lerine çözümler sunmak üzere projeler geliştiriyor. 1993'ten beri Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçreli Kardex Remstar, bugüne kadar büyük şirketler için geliştirdiği çözümleri KOBİ'ler için uygulanabilir hale getirdi. Sunulan çözümlerin KOBİ'lere ciddi avantajlar getirdiği gibi küresel firmalarla iş yapmalarını da kolaylaştırdığını ifade eden şirketin Türkiye Ülke Müdürü Emre Yenal "Şu ana kadar 900'e yakın sistemi başarıyla kurduk ve faaliyete geçirdik" dedi.







EL DEĞMEDEN ÇALIŞIYOR



Yenal sözlerine şöyle devam etti: "Endüstri 4.0'ı yarı mamül depoları ile üretim hat başı bekleme ara depolarını ve de onları sevk depolarıyla bağlayan bir sistem hayata geçirdik. Hangi üretim hatlarında, hangi vardiyada, hangi yarı mamüle ihtiyaç var ise; yazılımlar sayesinde Kardex sistemlerine akan bu bilgiler işleniyor ve ana depodan çıkan ürünler el değmeden üretim hatlarına kadar sevk edilip, ardından bitmiş ürün depolarında sevk edilmeyi bekliyorlar."







kaynak:sabah