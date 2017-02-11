

Fiilen üretim yapan KOBİlerin birleşmesi halinde, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak. KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla gerçekleştirilen devirlerde söz konusu hükümlerden yararlanılması mümkün olmayacak.







Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli uygulanmayacak.







kaynak:sabah