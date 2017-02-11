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kobi'lere vergi indiriminin ayrıntıları belli oldu

KOBİ'LERE VERGİ İNDİRİMİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

KOBİlere torba kanun ile getirilen vergi istisnası ve indirimlerinin ayrıntıları belirlendi.

Tarih : 11 Şubat 2017, 13:00
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Fiilen üretim yapan KOBİlerin birleşmesi halinde, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak. KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla gerçekleştirilen devirlerde söz konusu hükümlerden yararlanılması mümkün olmayacak.



Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli uygulanmayacak.



 



kaynak:sabah








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