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kobi'lere nefes aldıracak kredi geliyor

KOBİ'LERE NEFES ALDIRACAK KREDİ GELİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "KOBİ'lere 10 milyar liralık yeni kredi imkanı sağlayacak uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlıyor" dedi

Tarih : 16 Kasım 2016, 14:53
Puan Ver : Kobi'lere Nefes Aldıracak Kredi Geliyor(5/10)3


Krediye ulaşmakta zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) nefes aldıracak kredinin önü açıldı. KOBİ'lere 17 milyar liralık yeni kredi imkanı sağlanacağını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "KOBİ'ler krediye kolay erişemiyor. Bankalarla konuştuk ve bu tür işletmelere nasıl kolay kredi verebileceklerini sorduk. Yeni düzenleme özellikle küçük işletmeler ve esnaflar için önemli. Sürekli gelir getiren meyve ağaçlarını bile teminat verebileceksiniz, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladığında özellikle küçük işletmelerimiz olumlu dönüşünü görecekler" ifadelerini kullandı.



KOBİ'lerin yüzde 9.9'dan kredi kullanma fırsatı bulacağı uygulama için ilk olarak Denizbank ile anlaşmaya varıldı. Diğer bankalarla da görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) bünyesindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatları bankaya yatırılarak, KOBİ'lerin krediye daha rahat ulaşmaları sağlanacak. 



12 ay vadeli olacak kredinin limiti işletmelerin büyüklüğü dikkate alınarak 100 bin TL ile 150 bin TL olarak belirlendi.



 



kaynak:habertürk








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