

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü NTV'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.







Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:







(Beşiktaş'taki hain terör saldırısı) Çok sayıda yorum yapıldı. Ben şunu söylemek istiyorum. 2 şey yapılmalı, hem insan istihbaratı hem teknik istihbaratı kuvvetlendirilmeli. İçişleri Bakanlılığı tam entegre iş güvenlik sistemi yapacak şekilde yapılandırılması gerekiyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerimize baş sağlığı diliyorum.







"Küçülmeyi son çeyrekte telafi ederiz"







(Büyüme rakamları) Terör olaylarından sonra büyüme rakamlarının da menfi gelmesi üzücü ikinci bir hadise oldu. Biz son 27 çeyrektir büyüyen bir konuma sahiptik. Geçtiğimiz üçüncü çeyrekte yaşanan hadiseler, 2 büyük bayram tatilinin olması ve çevremizde yaşanan gelişmeler neticesinde böyle oldu. 4. çeyrekte bunun telafi edileceğini düşünüyorum. 4. çeyreğin Orta Vadeli Programdaki büyüme oranlarına yakın olmasını tahmin ediyoruz.







"Ekonomik tedbirler 6 ayda etkisini gösterecek"







Piyasadaki nakit sıkışıklığını aşmak için çalışma yapıldı. Bankaların kredi risklerinin devletin karşılanması benimsendi. Yaklaşık 250 milyar liralık bir paketin piyasaya sunulması kararlaştırıldı. Bu tedbirler paketinde kamunun harcamalarını kısması gündemde. Yine eximbank'ın ödenmiş sermayesi artırılıyor. BDDK'nın karşılıkları düşürülüyor, ilave kredi imkanları geliyor. KOBİ tanımı 40 milyon civarındaydı bunu 125 milyon seviyesine çıkarttık. KOBİ'ler için 50 bin TL kredi desteğini bu hafta başlatıyoruz. 3 bin 802 şirket KOBİ desteğinden faydalanacak.







Sicil affı gündemde, üzerinde çalışılıyor, açıklama yapılacak.







Aldığımız ciddi kararlar var reform niteliğinde. Aldığımız kararların piyasaya yansıması 2017'nin ilk 6 ayında etkisini gösterecek.







'Türkiye'nin Sanayi Devrimi' başlıyor







Endüstri 4.0 kavramı Almanya'da ortaya çıktı. Kavram olarak Türkiye'nin doğusundaki ülkelerin düşük üretim maliyetleri kapsamında batılı ülkelerin bununla baş edebilecek seviyeye yükselmesi için çıktı. Almanya bunun başını çekiyor. Burada daha çok makinelerin birbiriyle konuşması, sıfır stok üretim yapılması ve müşterinin taleplerine uygun esnek üretim yapılması hedeflendi. Buna endüstri 4.0 deniyor. Bu konu Türkiye'nin de gündeminde. 4. sanayi devrimi dediğimiz kavram...Aramızdaki fark 3-3,5 yıl seviyesinde geriden takip ediyoruz. Bakanlık olarak bir çalışma yaptık, bir platform oluşturduk. 'Türkiye'nin Sanayi Devrimi' adı verilen çalışman ile Türkiye'nin sanayisi dönüştürülecek. Protokol metni hazır, önümüzdeki günlerde imzalanacak.







kaynak:yenişafak