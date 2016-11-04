

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un kaynaklarının ucuz ticari kredi verilmesi için başlatılan süreçte ilk anlaşmanın Denizbank ile sağlandığını ve 9,90 faiz ile kredi verileceğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, başka bankalarla görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. DÜNYA okurlarına TOBB'un girişimi ve 9,90 faiz oranını duyurmuştu. Ankara Ticaret Odası'nda yönetim kurulu üye istifalarının ardından, Başkan Salih Bezci'nin de istifasıyla yeni yönetim kurulu seçilmesi sürecinde, TOBB'un hukuki gerekleri hızla yerine getirdiğini ve ATO Meclis'inin bir seçim yapacağını açıklayan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak bu süreçte demokratik ve hukuki kuralların işlemesine azami gayret gösterdiklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar TOBB olarak 365 oda, -kendi odam, ATO da dahil olmak üzere- hiç bir şekilde seçim süreçlerine karışmamışımdır.Şu başkan olsun, bu başkan olsun, gönlüm şundan yana, bu yana bir şey olmamıştır” dedi. Öteyandan Hisarcıklıoğlu, FETÖ soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında 29 oda-borsa başkanını değiştiğini, 424 meclis üyesinin ayrıldığını belirterek, “kamuoyunu rahatsız etmeyecek şekilde kendi temizliğimizi yapıyoruz” dedi.







TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi İş ve Yatırım Forumu sonrası Bahreyn'den dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TOBB'un kaynaklarının ucuz finansman aracı olarak kullanılmasına yönelik projede son aşamaya gelindiğini açıklayan Hisarcıklıoğlu, Denizbank ile anlaşmaya varıldığını, başka bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.