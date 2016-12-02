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‘kobi'ler için nefes kredisi' imzalandı

‘KOBİ'LER İÇİN NEFES KREDİSİ' İMZALANDI

Başbakan Binali Yıldırım törende KOBİ'ler için nefes kredisi imza kredisinde konuştu. Başbakan bu kredilerin Denizbank ve Ziraat Bankası tarafından verileceğini açıkladı.

Tarih : 02 Aralık 2016, 16:40
Puan Ver : ‘Kobi'ler İçin Nefes Kredisi' İmzalandı(9/10)9


İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:



500 milyon kaynak ile piyasadaki faizleri düşürdüğümüz zaman oldukça ilk sayılabilecek bir oranda kredi kullanacaklar. Acil ihtiyacı karşılayacaklar. Yüzde 15 risk bankalar yüzde 85 fon karşılayacak.



80 bin KOBİ'ye bu imkanı sağlamış oluyoruz. Bugünlerde yaşadığımız küresel ekonomideki hareketlilik petrol üretimine kısıtlama sonrası yeni bir boyut kazandı. Bütün bunları yakın bir şekilde hükümet olarak takip ediyoruz. Bugün EKK'yı toplayacağım. Son durum değerlendirmesi yapıp kararları paylayacağız.



Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor. Finans sektörümüz güçlüdür. Firmalarımızın kabiliyetleri ve yatırımları güçlüdür. Dolayısıyla bizim küresel şartları dikkate alarak gereken tedbirleri alıyoruz.



Şunun bilinmesinde fayda var Türkiye daha ağır şartları geçmişte en az 4-5 sefer yaşadı atlattık. 2008 2009 küresel krizinde Cumhurbaşkanımızın deyimiyle teğet geçti.



15 Temmuz gibi emsali olmayan bir felaketten Türkiye döndü. Bunu da atlattık. ABD seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin tamamında bir olumsuz etkileri oldu. Bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız serin kanlı olsun sakin olsun.



 



kaynak:sözcü








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