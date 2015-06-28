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KOBANİ'DE SOKAKLAR CESET DOLU


KOBANİ'DE SOKAKLAR CESET DOLU
Tarih : 28 Haziran 2015, 10:46
Puan Ver : Kobani'de Sokaklar Ceset Dolu(7/10)4


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısındaki Kobani'ye perşembe sabaha karşı baskın düzenleyen terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) dün kentten çıkarıldığı bildirildi. Kürtlerin çoğunlukta olduğu Kobani'ye düzenlenen saldırıda 200'e yakın sivilin öldüğü belirtilirken Kürtlerin silahlı gücü YPG'ye göre 60 da IŞİD militanı öldürüldü. Kobani'de IŞİD ile YPG güçleri arasında dün sabah da çatışmalar sürerken, saat 10.00 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın, Miştenur Hastanesi olarak da bilinen eski bir okul binasında meydana geldiği öğrenildi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Leyla Güven, “Kobani yönetimi ile görüştük. IŞİD 2 gündür ‘elimizde rehine var' diyerek YPG'nin operasyonlarını engellemişler. Rehinenin olmadığını öğrenince operasyon düzenlediler. Hastaneye sığınan IŞİD militanları temizlendi” dedi. 








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