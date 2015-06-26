KOBANİ'DE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Halep'e bağlı Kobani kentinde (Ayn el Arap), IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından kentten silah sesleri gelmeye devam ediyor.
IŞİD ile Kürt gruplar arasında dün Kobani kent merkezinde başlayan çatışmalar ve gerçekleşen 2 patlama nedeniyle Türkiye sınırına gelen grubun bekleyişi sürüyor.
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