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KOBANİ'DE ACI BİLANÇO: 152 CAN KAYBI, 400'Ü AŞKIN YARALI


KOBANİ'DE ACI BİLANÇO: 152 CAN KAYBI, 400'Ü AŞKIN YARALI
Tarih : 27 Haziran 2015, 09:45
Puan Ver : Kobani'de Acı Bilanço: 152 Can Kaybı, 400'ü Aşkın Yaralı(10/10)11


Suriye'nin Türkiye snırındaki Kürt kenti Kobani'ye çarşamba sabahı sızan IŞİD militanlarının bomba yüklü araçları patlatılmasıyla başlayan çatışmalar dün de devam etti. Kent merkezinde değişik noktalarda yaşanan çatışmalar Mürşitpınar sınır kapısından da görülebiliyor. Eski Miştenur okulu ve kültür merkezi çevresindeki dört noktada IŞİD grupları YPG güçleri tarafından çembere alındı. IŞİD'in, sığındığı binalarda çok sayıda sivili rehin tutması nedeniyle YPG operasyonları çok dikkatli ve dolayısıyla yavaş ilerliyor. IŞİD saldırısında 152 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla sivilin yaralandığı kaydedilirken; IŞİD'in kadın -erkek, çocuk -yaşlı ayrımı yapmadan, karşısına çıkan tüm sivilleri katlettiği ortaya çıktı.








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