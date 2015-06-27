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KOBANİ YENİDEN YPG'NİN ELİNDE


KOBANİ YENİDEN YPG'NİN ELİNDE
Tarih : 27 Haziran 2015, 12:46
Puan Ver : Kobani Yeniden Ypg'nin Elinde(7/10)6


Al Jazeera English'e bilgi veren kaynaklar YPG'nin IŞİD'in sivilleri rehin tuttuğu hastaneye operasyon yaptığını ve bazı rehineleri kurtardığını söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre hastande uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşundan sağlık ekipleri bulunuyordu. YPG, IŞİD kontrolündeki hastaneye sabah tekrar ağır silahlarla saldırıya geçti. Çatışmalar sırasında hastanenin bulunduğu noktadan büyük bir patlama sesi duyuldu. Kobani'nin merkezindeki bir noktada yoğunlaşan çatışmalar ise sona erdi. YPG, kent merkezini ise tamamen kontrol altına aldı.








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