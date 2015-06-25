

Sınırda şu an için sadece yaralıların geçişine izin verdiklerini belirten Kaymakam Çiftçi şöyle konuştu:



Şu ana kadar 54 yaralı Suruç ilçemize ambulanslarla getirildi. Bunlardan 1 çocuk sınırdan alındığı sırada yaşamını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.Saldırı öncesinde IŞİD kent merkezine keskin nişancılar yerleştirdiğinin duyumunu alıyoruz. Şu ana kadar sınır hattımıza yaklaşık 200 civarında Kobanili Türkiye'ye geçmek için sınır hattına geldi. Ancak bu çatışmaların uzun süreli olacağını tahmin ederek bunların geçişlerine izin vermiyoruz. Sadece yaralılar alınarak tedavi ediliyor."