KOBANİ BASKINI PROTESTO EDİLDİ
Kobani'de yaşanan bombalı saldırılar Hakkari'nin Yüksekova İlçesi ile Siirt'te gerginliğe neden oldu... Saldırıyı protesto amacıyla yollara barikat kuran gruplara polis müdahale etti.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Suriye'nin Kobani kentinde dün sabah yaşanan intihar saldırılarını protesto etmek isteyen yaklaşık 50 kişilik bir grup, Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı.
Barikat kurarak ateş yakan ve yolu trafiğe kapatan göstericilere bir süre sonra polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara dağıldı.
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