

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, 18 Nisan'da Kuveyt'te yapılması planlanan müzakereler öncesinde bu gece yürürlüğe giren ateşkese uyacağı bildirildi.







Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon tarafından yapılan açıklamada, "Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin talebine karşılık ve Suudi Arabistan'ın meşru hükümet ile Husiler arasında kapsamlı ateşkes sağlanması için sarf ettiği çabalar gözetilerek" gece yarısı itibariyle başlaması beklenen geçici ateşkese uyulacağı belirtildi.







Hadi'nin ateşkes talebi metninin yer aldığı açıklamada, ateşkesin bu gece yarısı başlayacağı ve 18 Nisan'da Kuveyt'te başlayacak müzakerelerin sonlanmasından bir gün sonra 12.00'de biteceği ifade edildi.







Açıklamada, ateşkesin uzatılması halinde Yemen hükümetinin bunu koalisyona bildireceği ve Husilerin ateşkesi ihlal etmeleri durumunda da koalisyonun buna karşılık verme hakkını saklı bulundurduğu kaydedildi.







