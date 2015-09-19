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Koalisyon Yemen'de 35 kişiyi öldürdü

KOALİSYON YEMEN'DE 35 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yemen'in başkenti Sana'ya, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Tarih : 19 Eylül 2015, 11:57
Puan Ver : Koalisyon Yemen'de 35 Kişiyi Öldürdü(8/10)10


Husilerin kontrolündeki Yemen resmi haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, koalisyon uçaklarının, başkent Sana'nın el-Fuleyhi ve Muammar mahallelerine düzenlediği saldırı sonucu birçok evin yıkıldığı ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.





Koalisyon uçaklarının, Sana'nın el-Hasaba, el-Ceraf ve Ma'rib caddesindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında ise 10 sivilin öldüğü, 50'sinin yaralandığı aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarının sürdürdüğü ifade edildi.








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