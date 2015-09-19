

Husilerin kontrolündeki Yemen resmi haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, koalisyon uçaklarının, başkent Sana'nın el-Fuleyhi ve Muammar mahallelerine düzenlediği saldırı sonucu birçok evin yıkıldığı ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.











Koalisyon uçaklarının, Sana'nın el-Hasaba, el-Ceraf ve Ma'rib caddesindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında ise 10 sivilin öldüğü, 50'sinin yaralandığı aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarının sürdürdüğü ifade edildi.