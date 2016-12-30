Moussa Sow Adanaspor Ve Başakşehir Maçlarında Yok!
Erzurum'dan Haleplilere Yardım
Taliban Karakola Saldırdı: 11 Ölü
Koalisyon Uzun Zaman Sonra El Bab'da Deaş'i Vurdu
Galatasaray Ve Chedjou, Pfdk'ya Sevk Edildi!
Başkentteki Fetö Soruşturması
Ankara Ostim'de Patlama !
Suriye'de Savaş Uçakları Bombaladı
İran'a Sert Uyarı: Haritadan Sileriz
Yılın Son Zammı Geldi! Motorine 12 Kuruş Zam
Büyük Operasyonun Ardından...
Erkeklerin O Problemine Yeni Çözüm
Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı
Putin: Sınırdışı Etmeyeceğiz
Deaş'ın Sözde Emiri Hava Harekatında Öldürüldü
Çekte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
Ibrahimovic'in Gözdesi Messi
Toplu Ulaşıma Saat Düzenlemesi
Uludağ'da 100 Araç Mahsur Kaldı
O Kadının Dramı Yürek Parçalıyor!

koalisyon uzun zaman sonra el bab'da deaş'i vurdu

KOALİSYON UZUN ZAMAN SONRA EL BAB'DA DEAŞ'İ VURDU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Tarih : 30 Aralık 2016, 17:21
Puan Ver : Koalisyon Uzun Zaman Sonra El Bab'da Deaş'i Vurdu(6/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: 



"Terör örgütlerine müsamahamız yoktur. Terör kantonu oluşturmak yerine Suriye'nin bütünlüğünü desteklerse, onlar da kapsayıcı bir yönetimin içinde huzurlu bir şekilde yaşarlar. Eğer terörü bırakmazlarsa, bugün mücadele nasıl yapılıyorsa onlara yönelik mücadele yapılacaktır. Astana'da YPG gibi bir terör örgütünün olmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. El Nusra bir terör örgütüdür, o da olamaz."



 


"El Nusra'yla DEAŞ Türkiye tarafından kimse isimlerini bilmezken bile terör listesine alınmıştır. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan masum gruplar ve ılımlı grupları çok iyi ayırmak lazım."



"Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için çok önemlidir. Siyasi çözüm isteniyorsa silahların susması gerekiyor."



"Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'ten temizlediğimiz bölgelere binlerce Suriyeli göçmen geri döndü. Dönmek isteyenlere yardımcı olmak lazım."



"Geçen hafta hava şartlarından dolayı operasyonlar yapılamadı. Dün itibarıyla hava operasyonları tekrar başladı. Koalisyon da uzun bir zamandan sonra dün El Bab'da DEAŞ'i vurdu."



"ABD-Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Diplomatların sınır dışı edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Koalisyon  Uzun  Zaman  Sonra  El  Bab  Da  Deaş  İ  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER