

Kilis'in Arpakesmez Köyü'nün karşısında bulunan Suriye'nin Savran, Soran, Havar ve Kefre köylerini elinde bulunduran IŞİD ile muhalif grupların oluşturduğu Fetih Ordusu arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.



Bölgedeki IŞİD mevzileri Sabah saat 06.30 sıralarında koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından hedef alındı. Sık sık uçaklar tarafından bombalanan IŞİD mevzilerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, Suriye tarafından zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuluyor.