

"10-15 GÜNLÜK BİR ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"







Yaklaşık 1 saat 37 dakika süren görüşmenin ardından Bakan Çelik çıkışta görüşmenin detaylarını basın mensupları ile paylaştı.







Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, "Her iki tarafında karşılıklı birbirinin pozisyonunu görmesi açısından bir değerlendirme, karşılıklı olan konuların fotoğrafını çekme anlamında bir görüşme süreci olacak. Bugün konuştuğumuz konu tabi Genel Başkanların görüşmesi gibi bir aşamaya gelinirse bu aşamaya kadar yapılması gerekenler var. Bunlar yöntemle ilgili şeylerdir. Birincisi bizim kendi aramızda heyetler olarak hangi ilkeler çerçevesinde görüşeceğimize dair ilkelerin belirlenmesi. İkinci olarak birleşeceğimiz konu başlıklarının belirlenmesidir. Üçüncü olarak ise hangi mekanda bir araya geleceğimize dair bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak bizim bugün ve yarın toplantımız olacak. Karşılıklı olarak bu istikşafi görüşmeleri yapacak isimler belirlenir ve karşılıklı olarak birbirine bildirilecek. Arkasından biz heyet olarak hafta sonuna doğru bir araya geliriz. Bir araya geldiğimizde bu ilkeler üzerinde konu başlıklarını konuşmamız gerektiğine karar vereceğiz. Karar verdikten sonra heyetler arasındaki görüşmeler başlamış olacak. Belki görüşmeler için 10-15 günlük bir zamana ihtiyacımız var. Bütün konu başlıklarını değerlendirebilmemiz için. Bu sürecvin bitimine doğru sayın genel başkanlara ayrı ayrı ya da beraber bir sunum yapacağız. Bu sunum içerisinde mutabık olunan veya olunmayan noktalar net bir şekilde fotoğraf ortaya koyulur. Bu fotoğraftan sonra eğer bir koalisyon kurmak için bir zemin olduğuna karar verilirse istikşafi görüşmelerden müzakerelere geçilmiş olunur. Koalisyon kurulmasına imkan olmadığına karar verilirse de süreç kesilmiş olur. Bugün itibariyle 1 saat 40 dakikaya yakın çeşitli meseleler hususunda konuştuk gayet pozitif bir havada. Genel Başkanların değerlendirmesi neticesinde hem isimler hem de sayı o çerçevede belirlenmiş olacak" diye konuştu.







