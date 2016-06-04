O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

koalisyon güçleri ışid'e hava harekatı düzenledi

KOALİSYON GÜÇLERİ IŞİD'E HAVA HAREKATI DÜZENLEDİ

Terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırtına obüsleri, ÇNRA bataryaları ile yapılan atışları sonucu 14 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Tarih : 04 Haziran 2016, 11:44
Puan Ver : Koalisyon Güçleri Işid'e Hava Harekatı Düzenledi(10/10)10


Terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırtına obüsleri, ÇNRA bataryaları ile yapılan atışları sonucu 14 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olduğu hedef tespit sistemleriyle tespit edilen 11 IŞİD terör örgütü hedefine 4 Haziran 2016 tarihinde Fırtına obüsleri ve ÇNRA bataryaları ile atış yapıldı. Koalisyon uçakları da Tilalayn'a 7, Tel Malid'e 1 ve Harbul'a 1 olmak üzere toplam 9 hava harekatı düzenledi. Yapılan atışlar ve hava harekatı sonucu 14 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 1 silahlı araç, atış hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen 1 roket fırlatma sistemi ve 3 tahkim edilmiş savunma binası da imha edildi.








Etiketler: Koalisyon  Güçleri  Işid  E  Hava  Harekatı  Düzenledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER