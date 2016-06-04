

Terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırtına obüsleri, ÇNRA bataryaları ile yapılan atışları sonucu 14 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.







Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olduğu hedef tespit sistemleriyle tespit edilen 11 IŞİD terör örgütü hedefine 4 Haziran 2016 tarihinde Fırtına obüsleri ve ÇNRA bataryaları ile atış yapıldı. Koalisyon uçakları da Tilalayn'a 7, Tel Malid'e 1 ve Harbul'a 1 olmak üzere toplam 9 hava harekatı düzenledi. Yapılan atışlar ve hava harekatı sonucu 14 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 1 silahlı araç, atış hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen 1 roket fırlatma sistemi ve 3 tahkim edilmiş savunma binası da imha edildi.