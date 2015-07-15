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KOALİSYON GÖRÜŞMESİ REKORU HDP'DE: 1 SAAT 58 DAKİKA


KOALİSYON GÖRÜŞMESİ REKORU HDP'DE: 1 SAAT 58 DAKİKA
Tarih : 15 Temmuz 2015, 13:51
Puan Ver : Koalisyon Görüşmesi Rekoru Hdp'de: 1 Saat 58 Dakika(9/10)7


Hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon turları kapsamında üçüncü ve son görüşmesini HDP ile gerçekleştirdi. CHP ile 1 saat 40 dakika, MHP ile 1 saat 45 dakika görüşen Davutoğlu'nun HDP ziyareti 1 saat 58 dakika sürdü. Görüşme sırasında sosyal medyada da en çok merak edilen konu seçim miitngleri sırasında 'Demirtaş'a artık Selahattin demeyeceğim' diyen Davutoğlu'nun HDP liderine adıyla hitap edip etmediğiydi. Bu sorulara yanıt HDP kaynaklarından geldi. Görüşme sırasında Davutoğlu'nun HDP liderine bir kaç kez 'Selahattin Bey' dediği öğrenildi.



Sivil plakalı araçla parti genel merkezine gelen Davutoğlu'nu HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder karşıladı. Davutoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra HDP Genel Merkezi'nin üçüncü katındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantı salonuna geçti.Burada basına kapalı gerçekleşen ve 11.00'de başlayan görüşme 12:58'de bitti. Böylece; CHP ile 1 saat 40 dakika, MHP ile 1 saat 45 dakika görüşen Davutoğlu, en uzun ziyaretini 1 saat 58 dakika ile HDP ile gerçekleştirmiş oldu.








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