

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ile istikşafi görüşmeleri yürüten, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in başkanlığını yaptığı AK Parti heyetiyle TBMM'deki makamında görüştü. Heyet üyeleri Başbakan Davutoğlu'na geniş bir değerlendirme yaptıktan sonra görüşmeler hakkındaki kişisel gözlemlerini aktardı. Davutoğlu'na, müzakere tarzı ve takvimle ilgili bilgi verildi. CHP ile müzakerelerin medeni ve nitelikli ilerlediği Başbakan Davutoğlu'na iletildi.