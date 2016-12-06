O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

knack 2 duyuruldu

KNACK 2 DUYURULDU

Playstation 4'ün çıkış oyunlarından birisi olan Knack, bugün severlerini güzel bir haberle karşılıyor. Knack devam oyunun tanıtım videosu yayınlandı. Detaylar haberimizde.

Tarih : 06 Aralık 2016, 10:40
Puan Ver : Knack 2 Duyuruldu(0/10)


Playstation 4'ün çıkış oyunlarından birisi olan Knack, bugün severlerini güzel bir haberle karşılıyor. Knack devam oyunun tanıtım videosu yayınlandı. Detaylar haberimizde.



Knack 2013 yılında piyasayı sürülen bir Playstation 4 oyunu. Oyun bir çok editör tarafından incelenip hemen puanları verilmişti. Gamespot tarafından 4/10 puan alan oyun, Game Informer'dan 8.25/10 puan almıştı. Sony'nin yayıncılığını yaptığı bu oyunda, oyuncu küçük taşlardan oluşan bir devi yönetiyor. Sağlam sinematikleri olmasının yanı sıra oyun Türkçe dublaj. Oyunun hikayesi ise Gundahar tarafından yönetilen Goblin'lerin saldırısı dünyada büyük bir savaş çıkmasıyla başlıyor. Eski kültürleri araştıran bir doktorun Knack'i bulmasıyla insanlığın bu savaşı kazanmakta bir şansı oluyor. Çoğu editör tarafından çocukça bulunun Knack, ayrıca oyunculara özgür bir oyun oynatamaması açısından da eleştirildi. Oyuncuların bazıları sevmese de kalan kısım sevmişti. Bugün ise Knack'in devam oyununun tanıtım videosu yayınlandı.



Türkçe seslendirme ile yayınlanan oyun küçük ve büyük yaştan pek çok kişiyi kendisine bağlamıştı. 6 yaşında çocukların Türkçe seslendirme ile bağlandığı ve bitirdiği oyun pek çok kişiyi mutlu etmişti.



Knack 2



Sony PlayStation Experience 2016 etkiliğinde çoğu oyunun tanıtımı yapıldı. Bu tanıtımlar oyuncular tarafından heyecanla izlendi. Bunlardan birisi ise Knack 2. Tanıtım videosundan oyunda co-op oynama özelliği olduğu görülebiliyor. Bunun dışında oyun güzel mekanları göz önüne seriyor. Videodaki eğlenceli müzikle biraz oynanış ile ilgili ipuçları da veriyor.



Nvidia GTX 1050 Dizüstü Bilgisayarlara Geliyor!








Etiketler: Knack  2  Duyuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER