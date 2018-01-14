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Klopp istedi, İlkay Gündoğan Guardiola'yı tercih etti!

KLOPP İSTEDİ, İLKAY GÜNDOĞAN GUARDİOLA'YI TERCİH ETTİ!

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, "Klopp beni kadrosuna katmak istedi ancak ben Guardiola ile çalışma fırsatını kaçırmak istemedim" dedi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Klopp İstedi, İlkay Gündoğan Guardiola'yı Tercih Etti!(6/10)2

İngiliz basınına açıklamada bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu "Klopp her zaman benim futbolumu beğeniyordu. O da beni kadrosuna katmak istedi ancak Guardiola ile çalışma fırsatı karşıma çıktığı zaman Manchester City'ye gelmek istedim." ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR KARAKTERE SAHİP"

Şu anda Liverpool'un başındaki eski teknik direktörü Klopp'un da kendi çalıştırıcısı Guardiola'nın da mükemmel teknik adamlar olduğunu belirten İlkay, "Muhteşem karaktere sahip ve çok hırslı iki isim. Onlarla çalıştığım için çok şanslıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Ebeveynlerinin kendilerini sokaklardan uzak tuttuğunu belirten İlkay Gündoğan, şunları kaydetti:

"Almanya'da yaşadığımız yer zengin bir şehir değildi. Ailem bizi hep kötü şeylerden uzak tuttu. Sanırım bunda da başarılı oldular. Ailem hep benim iyi bir eğitim almamı istedi. Çok kültürlü bir toplulukta büyüdüm. Bugün hala en iyi arkadaşlarım Alman'dan Tunuslu'ya, Faslı'dan Polonyalı'ya birçok farklı ülkeden. Şimdi kuzenimle büyük bir evde yaşıyoruz. Sanırım bazen biraz yalnız hissediyorsun, özellikle uzaktaysan."

"SÜREKLİ DİKKAT ETMEM LAZIM"

Dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve 2017'nin eylül ayında tekrar top oynamaya başlayan Türk asıllı Alman futbolcu, "Dizim 20'li yaşlardaki gibi değil tabii ki. Bu yüzden sürekli dikkat etmem lazım." diye görüş belirtti.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2016'da Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 41 maça çıkıp, 6 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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