

28 Temmuz Salı günü Türkiye genelinde elektrik tüketimi 855 bin MWh'a ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bir günlük elektrik faturası yaklaşık 333 milyon lira oldu. Bugüne kadar kaydedilen en yüksek elektrik tüketimi 826.019 MWh ile 26 Ağustos 2014 Çarşamba günü gerçekleşmişti. Önceki gün ise ülke genelinde tüketim bir önceki rekoru 29.308 MWh ile geçmiş oldu.