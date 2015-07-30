KLİMALAR COŞTU, FATURA 333 MİLYON TL'YE KOŞTU
28 Temmuz Salı günü Türkiye genelinde elektrik tüketimi 855 bin MWh'a ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
28 Temmuz Salı günü Türkiye genelinde elektrik tüketimi 855 bin MWh'a ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bir günlük elektrik faturası yaklaşık 333 milyon lira oldu. Bugüne kadar kaydedilen en yüksek elektrik tüketimi 826.019 MWh ile 26 Ağustos 2014 Çarşamba günü gerçekleşmişti. Önceki gün ise ülke genelinde tüketim bir önceki rekoru 29.308 MWh ile geçmiş oldu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar