KLİMA SATIŞLARINDA YÜZDE 200'E VARAN REKOR ARTIŞ!
Bu yıl yaşanan kavurucu sıcaklıkların etkisi ile klima satışlarında geçen yıla oranla yüzde 200'e varan rekor artış gözlenirken, en fazla klima satın alan iller sıralamasında İstanbul başı çekiyor.
Klima satışları son günlerde yaşanan Afrika sıcaklıklarının da etkisi ile bu yıl yüzde 200'e varan artış gösterdi ve rekor kırdı.
GittiGidiyor'un yayınladığı verilere göre, 2016 yılının Ocak – Haziran döneminde klima satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 192'lik bir artış yaşanırken en fazla klima satın alan iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Bursa oldu.
Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle GittiGidiyor, klima ve vantilatörlerde büyük bir kampanya da başlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar