

Klima satışları son günlerde yaşanan Afrika sıcaklıklarının da etkisi ile bu yıl yüzde 200'e varan artış gösterdi ve rekor kırdı.







GittiGidiyor'un yayınladığı verilere göre, 2016 yılının Ocak – Haziran döneminde klima satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 192'lik bir artış yaşanırken en fazla klima satın alan iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Bursa oldu.







Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle GittiGidiyor, klima ve vantilatörlerde büyük bir kampanya da başlattı.