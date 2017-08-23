Bursa'da BURULAŞ'a ait belediye otobüsünde yolcuların, otobüsün havasız ve sıcak olduğu için klima açmasını söylediği otobüs şoförü, yolculara "Terbiyesizlik yapma, Sanane ulan, senin muhattabın ben değilim, git şikayet et. Bağırma lan" diye tepki göstermesi kameralar tarafından görüntülendi.

YOLCULAR KLİMANIN AÇILMASINI İSTEDİ

Bursa'da, BURULAŞ'a Kent Meydanı-Kaplıkaya hattında çalışan S1 numaralı belediye otobüsünün şoförü ile yolcular arasında klima açma tartışması çıktı. Yolcular, otobüsün havasız olması ve hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle klima açmasını söylediği otobüs şoförünün sert tepkisiyle karşılaştı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN YOLCULARA HAKARET

Otobüs soförünün yanına klimayı açmasını söylemek için giden yolcu H.A., soförun sert tepkisini cep telefonu kamerasına kaydetti. H.A., otobüs soförüne, "Klimayı açar mısın, kendin camı açmıssın, biz burada ne haldeyiz. Güzellikle söylüyorum biz burada kan ter içinde kaldık" demesiyle ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, "Terbiyesizlik yapma, senin muhatabın ben değilim, git şikayet et, bağırma lan başıma, sanane ulan, git arkaya otur, ne olacak ne yapacaksın?" diye tepki gösteriyor.

ONLARCA KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Otobüs şoförünün, otobüs seyir halindeyken direksiyonu da elinden bırakıp arkada oturan ve kendisine tepki gösteren diğer yolculara dönüp "Sana ne oluyor, sen ne yapıyorsun?" diye cevap verdiği de görülüyor. Otobüs şoförü, içerisinde yaklaşık 60 yolcu bulunan otobüsün klimasını açmadı.

Kaynak: haberinburada