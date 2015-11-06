

KKTC'de Güzelyurt ilçesine bağlı olan Şeyh Nazım Kıbrısi'nin de mezarının bulunduğu Lefke kasabasında, Feza Güzeloğlu isimli bir avukatın sabah ezanının rahatsızlık verdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurması üzerine bölgede sabah ezanının hoparlörle okunması yasaklandı.



Avukat Feza Güzeloğlu, Lefke'de hoparlörden okunan sabah ezanının rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Lefke Kaza Mahkemesi'nde dava dosyaladı. Mahkeme, Güzeloğlu'nun, dava sonuçlanana kadar, hoparlörle sabah ezanın okunmasını durdurmak için talep ettiği ara emrini de verdi.



Mahkemenin 2 Kasım tarihli ara emrinin ardından Lefke'de Şeyh Nazım (Orta Cami), Pir Paşa Cami ve Aşağı Cami'de üç gündür okunan sabah ezanı ile dualar hoparlörden verilmiyor. Esasa ilişkin davanın ne zaman sonuçlanacağı ise belli değil. Davanın emsal teşkil etmesi durumunda ise KKTC'deki tüm camilerde hoparlör sisteminden ezanların okunması durdurulabilir.



ÇAKIR: 3 CAMİDE EZAN ÇIPLAK SESLE OKUNACAKTIR



Konu ile ilgili olarak Cihan Haber Ajansı'na (Cihan) açıklama yapan KKTC Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, "Lefke'de bizleri derinden üzen bir karar alınmıştır. 21. yüzyılda modern bir çağda bütün teknolojileri herkesin kullandığı gibi bizler de camilerde hoparlör vasıtasıyla ezan sesini daha çok insana ulaştırmak ve bu talebi yerine getirmek için bu sistemi kullanıyoruz. Bir şikayet üzerine alınan bir kara var. Bu kararda Lefke'de 3 tane camimizde sabah ezanı çıplak sesle yani mikrofon olmadan okunacaktır. Bu karar bize göre çok yanlıştır. Anayasamızın din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayan bir karar olduğunu düşünüyoruz. Yanlış ve yanlı bir karardır. Bu karar için Yüksek Mahkemeye başvuracağız. Haklarımızı orada aramaya devam edeceğiz." dedi.