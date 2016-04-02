

İktidarın merkez sağdaki ortağı Ulusal Birlik Partisi oybirliğiyle hükümetten çekilme kararı aldı. UBP parti meclisi kısa toplantısında, hükümetin icraat yapamaz hale geldiğini ve iktidarda kalmanın doğru olmayacağı görüşünü benimsedi.







UBP parti meclisinin aldığı karar doğrultusunda genel başkan Hüseyin Özgürgün 10 bakanlı kabinedeki 5 UBP'li bakanın pazartesi günü istifa edeceğini açıkladı.







NTV'ye demeç veren UBP lideri Hüseyin Özgürgün, memur maaşlarının ödenememesinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek, hükümetten çekilip erken seçime gidilmesinin en doğru karar olacağını söyledi.







Özgürgün, Türkiye'den gelen suyun dağıtımı konusunda patlak veren krizden bu yana hükümette büyük sıkıntı olduğunu belirterek memur maaşlarının tam ödenememesi ile ortaklığın dağılma noktasına geldiğini söyledi.







Merkez soldaki Cumhuriyetçi Türk Partisi ile merkez sağdaki Ulusla Birlik Partisi kolisyonundaki ilk derin görüş ayrılığı Türkiye'den borularla gelen suyun dağıtımı konusunda meydana gelmişti. UBP Türkiye'nin isteği doğrultusunda suyun özelleştirlmesini benimserken CTP suyun belediyelerin oluşturduğu bir şirket tarafından dağıtılmasını savunmuştu.







Koalisyondaki diğer kriz ise Türkiye'den mali yardım alınabilmesi için Ankara ile imzalanması gereken mali protokol konusunda ortaya çıktı. 2015 Kasım ayından bu yana imzalanmayan protokolde KKTC'deki elektrik ve telekomünikasyon hizmetleriyle limanların özelleştirilmesi şart koşuluyor. UBP buna onay verirken ortağı CTP karşı çıkıyordu.







Son olarak memurların Nisan ayı maaşı tam ödenemedi. Maliye bakanı 4 bin TL üzerindeki maaşların yüzde 60'ının ödeneceğini geriye kalan miktarınsa gecikmeli olarak verileceğini açıklayınca hükümet dağıldı.