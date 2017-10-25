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KKTC karasularını ihlal eden Mısır gemisine el kondu

KKTC KARASULARINI İHLAL EDEN MISIR GEMİSİNE EL KONDU

KKTC karasularını ihlal eden Mısır bandıralı gemiye el konuldu. Gemideki kaptan dahil 11 kişi tutuklandı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Kktc Karasularını İhlal Eden Mısır Gemisine El Kondu(6/10)2

"Al Amira Nurhan" isimli Mısır bandıralı geminin KKTC karasularını ihlali üzerine gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından el konuldu.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularına izinsiz giren "Al Amira Nurhan" isimli gemi Zafer Burnu açıklarında tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla gemi Gazimağusa limanına çekilirken, geminin kaptanı dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.BİR TON BALIĞA EL KONULDU

Polis ayrıca, gemide bulunan yaklaşık bir ton ağırlığındaki avlanmış balığa el koydu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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