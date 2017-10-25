KKTC KARASULARINI İHLAL EDEN MISIR GEMİSİNE EL KONDU
KKTC karasularını ihlal eden Mısır bandıralı gemiye el konuldu. Gemideki kaptan dahil 11 kişi tutuklandı.
"Al Amira Nurhan" isimli Mısır bandıralı geminin KKTC karasularını ihlali üzerine gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından el konuldu.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karasularına izinsiz giren "Al Amira Nurhan" isimli gemi Zafer Burnu açıklarında tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla gemi Gazimağusa limanına çekilirken, geminin kaptanı dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.BİR TON BALIĞA EL KONULDU
Polis ayrıca, gemide bulunan yaklaşık bir ton ağırlığındaki avlanmış balığa el koydu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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