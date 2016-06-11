

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adada kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılmış şekilde devam ettiği böylesi bir dönemde GKRY'nin, askeri güçlerini daha da artıracak bir yaklaşım sergilemesini anlamakta güçlük çektiğimizin bilinmesinde yarar görmekteyiz.” ifadesi kullanıldı.







Rum yönetiminin, uzman asker niteliğinde 3 bin kişilik yeni istihdam kararının "endişe içerisinde takip edildiğinin" belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:







“Müzakereler çerçevesinde, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamının sağlandığı, adadaki iki halkın siyasi ve egemen eşitliğine dayalı kurulması öngörülen yeni bir ortaklık yönetiminin ordusunun dahi olmayacağının müzakere edildiği bir ortamda, yürürlüğe konan 3 bin kişilik istihdam kararı, Rum muhataplarımızın çözüme olan inançlarını sorgulamamıza sebebiyet vermekte olup, bizleri çözüm konusunda Rum tarafının samimi olmadığı düşüncesine itmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Ayrıca, alınan bu kararın, liderlerin 2016 yılı içinde bir çözüme ulaşılabileceği yönündeki açıklamaları ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı da aşikardır."