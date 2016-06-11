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kktc endişeli! rum kesimi 3 bin asker alıyor

KKTC ENDİŞELİ! RUM KESİMİ 3 BİN ASKER ALIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 3 bin yeni asker alma kararından endişe duyduğunu açıkladı.

Tarih : 11 Haziran 2016, 11:43
Puan Ver : Kktc Endişeli! Rum Kesimi 3 Bin Asker Alıyor(7/10)5


KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adada  kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılmış şekilde devam  ettiği böylesi bir dönemde GKRY'nin, askeri güçlerini daha da artıracak bir  yaklaşım sergilemesini anlamakta güçlük çektiğimizin bilinmesinde yarar  görmekteyiz.” ifadesi kullanıldı.



Rum yönetiminin, uzman asker niteliğinde 3 bin kişilik yeni istihdam  kararının "endişe içerisinde takip edildiğinin" belirtildiği açıklamada şu  ifadelere yer verildi:



“Müzakereler çerçevesinde, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün  devamının sağlandığı, adadaki iki halkın siyasi ve egemen eşitliğine dayalı  kurulması öngörülen yeni bir ortaklık yönetiminin ordusunun dahi olmayacağının  müzakere edildiği bir ortamda, yürürlüğe konan 3 bin kişilik istihdam kararı, Rum  muhataplarımızın çözüme olan inançlarını sorgulamamıza sebebiyet vermekte olup,  bizleri çözüm konusunda Rum tarafının samimi olmadığı düşüncesine itmekten başka  bir amaca hizmet etmemektedir. Ayrıca, alınan bu kararın, liderlerin 2016 yılı  içinde bir çözüme ulaşılabileceği yönündeki açıklamaları ile hiçbir şekilde  bağdaşmadığı da aşikardır."








Etiketler: Kktc  Endişeli  Rum  Kesimi  3  Bin  Asker  Alıyor    haber

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