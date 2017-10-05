Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon ihtimalini değerlendirdiği, hatta Devlet Bahçeli'nin "Bir gece ansızın 82-Musul, 83-Kerkük" diyerek Musul ve Kerkük'ün alınması isteğini dile getirdiği bir dönemde, Türkiye'nin toprak genişletme ihtimaline dair çok farklı bir yerden "sinyal" geldi: Özerk Yavru Vatan.

ERTUĞRULOĞLU ABD'DE KONUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, adadaki yeniden birleşme müzakerelerinin çökmesinden sonra geçen hafta ilk kez ABD'deydi.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ SORULARINI CEVAPLADI

ABD'nin başkenti Washington'da ABD'li şirket ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen Ertuğruloğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'ndeki (IRI) yuvarlak masa toplantısında Amerikalı şirketlerin ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Ertuğruloğlu, soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE BAĞLI ÖZERK BİR CUMHURİYET OLABİLİRİZ"

Türkiye'ye bağlı özerk bir cumhuriyet seçeneğini değerlendirdiklerini belirten Ertuğruloğlu şunları söyledi:

Artık uluslararası tanınma için çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Bugüne kadar bundan imtina ettik. Ancak artık KKTC'ye uluslararası tanıma için uğraşabiliriz. Önümüzdeki ikinci bir seçenek ise özerk bir Cumhuriyet. Fransa- Monaco ya da İngiltere-Cebelitarık modeli gibi bir yapı. Yani dışişleri ve savunma alanlarındaki yetkilerimizi Türkiye'ye devredip gerisini kendi içimizde yönettiğimiz bir cumhuriyet. Henüz hangi yolu seçeceğimize karar vermedik. Ankara ile birlikte oturup karar vereceğiz.

Kaynak: haberinburada