

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma toplantısı gerçekleştirmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.







Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısı gerçekleştirmek üzere bu akşam Ankara'ya gideceği belirtildi.







Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, Kıbrıs Türk tarafının Müzakerecisi Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik edecek.







Akıncı'nın temaslarının ardından 18 Ağustos'ta adaya döneceği kaydedildi.