O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kktc cumhurbaşkanı akıncı ankara'ya gidecek

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI ANKARA'YA GİDECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma toplantısı gerçekleştirmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 16:45
Puan Ver : Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı Ankara'ya Gidecek(0/10)


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma toplantısı gerçekleştirmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısı gerçekleştirmek üzere bu akşam Ankara'ya gideceği belirtildi.



Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, Kıbrıs Türk tarafının Müzakerecisi Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik edecek.



Akıncı'nın temaslarının ardından 18 Ağustos'ta adaya döneceği kaydedildi.








Etiketler: Kktc  Cumhurbaşkanı  Akıncı  Ankara  Ya  Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER